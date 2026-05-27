Новый седан Volga C50: характеристики, комплектации, что известно

Летом 2026 года на российский рынок выйдет седан Volga C50 — первый легковой автомобиль возрожденного бренда с богатым советским прошлым. Известно, что седан основан на китайской модели Geely Preface. А это значит, что уже сегодня, еще до старта продаж, можно предположить, какими характеристиками отличается автомобиль и с какими проблемами могут столкнуться его будущие владельцы. Обо всех особенностях и возможных слабых местах новой «Волги» — в материале NEWS.ru.

Как «Волга» вдруг вернулась: история проекта

«Волга» — это одно из самых узнаваемых имен в истории советского автопрома. С 1956 года, когда с конвейера Горьковского автозавода сошел ГАЗ-21, «Волга» была символом статуса и престижа. Именно на ней обычно ездили чиновники и директора заводов. В народном сознании «Волга» прочно ассоциировалась с властью и достатком, а подавляющее большинство жителей СССР могли прокатиться на «Волге» лишь в одном случае — когда они вызывали такси.

В 1990-х годах старые модели ГАЗ уже не выдерживали конкуренции с иномарками. Все попытки обновиться ни к чему не привели. Наиболее амбициозным экспериментом стала Volga Siber — переименованный американский Chrysler Sebring, который выпускали с 2008 по 2010 год. Но проект провалился.

Однако после ухода западных автопроизводителей из России в 2022 году у нас заговорили о возрождении отечественных марок. Сначала в российской столице вместо автомобилей Renault начали делать модели марки «Москвич». А в Нижнем Новгороде вновь решили выпускать «Волги».

Изначально партнером в проекте должна была быть китайская компания Changan. Но эта фирма в итоге решила собирать свои машины в Калининграде на заводе «Автотор». Партнером по возрождению «Волги» в итоге стал концерн Geely. Тот самый, который сейчас владеет шведской маркой Volvo, китайской Lynk & Co и многими другими брендами.

На старте под маркой Volga будут делать три модели:

Volga K50 — кроссовер D-класса, сделанный на основе Geely Monjaro.

Volga K40 — компактный кроссовер, в основе которого лежит Geely Atlas.

Volga C50 — седан бизнес-класса, созданный на базе Geely Preface.

Volga K40 Фото: Пресс-служба Volga

Хотя эти машины и будут выпускать в Нижнем Новгороде, Горьковский автозавод формально не имеет к проекту никакого отношения. Выпуском займется АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) на заводе, где до 2022 года собирали Volkswagen и Skoda.

Что такое Volga C50: на что она похожа

Volga C50 — это седан так называемого D-класса, его длина составляет 4825 мм. Таким образом, новая «Волга» — один из самых просторных автомобилей в своем сегменте на российском рынке. Эту модель можно сравнить с хорошо известными в России Toyota Camry, Kia K5, Hyundai Sonata и прочими моделями.

Новый автомобиль получит двухлитровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском. У него есть две версии форсировки: 150 л. с. и 200 л. с. По заявлению производителя, вариант в 150 л. с. повышает привлекательность новой «Волги» среди корпоративных клиентов и тех, кто стремится к оптимальному соотношению экономичности и функциональности автомобиля.

В паре с мотором работает семиступенчатая роботизированная коробка передач — привычная для Geely Preface трансмиссия. Привод — только передний, полноприводных версий у C50 не предусмотрено.

В оснащение Volga C50 войдут двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, светодиодная оптика, бесключевой доступ и система автоматического торможения. Отдельно заявлен «пакет теплых опций» для российского климата.

Старт продаж назначен на лето 2026 года, В пресс-службе компании-производителя заявили, что Volga C50 будет стоить от 2 899 000 рублей, что дешевле, чем Geely Preface.

Двигатель: надежный, но требовательный

Сердце Volga C50 — это турбомотор объемом два литра. Этот же агрегат устанавливается на Geely Monjaro, а также ряд других моделей концерна. Он является развитием конструкции, созданной совместно с Volvo. Мотор считается надежным, хронических дефектов у него нет, и при регулярном обслуживании он без проблем может пройти больше 250–300 тыс. км.

Однако назвать этот двигатель идеальным нельзя. Первая его особенность — ему нужен качественный бензин, что, однако, необходимо всем современным моторам с турбонаддувом.​ Поэтому Geely требует использовать с этим двигателем только 95-й бензин, хотя многие китайские компании разрешают заливать в бак 92-й.

Вторая болевая точка — ремень ГРМ. Заявленный ресурс составляет 100 тыс. км, однако мастера советуют снизить этот срок до 80 тыс. км. Потому что при обрыве ремня грозит капитальный ремонт двигателя. И экономить на ремне не стоит — лучше переплатить за оригинальную деталь.​

Volga C50 Фото: Пресс-служба Volga

Также владельцы Geely периодически отмечают течи масла через сальники коленчатого вала. Добраться до заднего сальника коленвала — задача непростая, а работа дорогостоящая.

Еще одна проблема касается зимней эксплуатации. На морозе двухлитровый мотор прогревается медленно при работе на холостых оборотах. При этом нагружать холодный двигатель настоятельно не рекомендуется. Поэтому зимой первые километры лучше всего ехать аккуратно и не сильно нажимать на педаль газа. Либо использовать функцию дистанционного прогрева двигателя.

Роботизированная коробка

Volga C50 будет оснащаться семиступенчатой роботизированной коробкой Geely с «мокрыми» сцеплениями. Принципиальное отличие «мокрого» сцепления от «сухого» — работа в масляной среде, что улучшает теплоотвод и снижает износ. Ресурс в 250 тыс. км при нормальной эксплуатации выглядит реалистично.​

Но и тут главное — следить за маслом. Регламент предписывает замену каждые 90 тыс. км или раз в четыре года. А специалисты рекомендуют сократить этот интервал до 45–60 тыс. км, иначе ускоряется износ пакетов сцепления, возникают рывки при переключениях.

Электроника и мультимедиа

Электроника и мультимедийная система вызывают больше всего вопросов. Центральный дисплей может зависать, особенно при низких температурах. Кроме того, владельцы Geely Preface жалуются на ограниченный функционал меню и неудобное управление световыми приборами, «упрятанное» в глубины мультимедийного комплекса. Также иногда дают сбои камера заднего вида и датчики парковки.

Кузов и лакокрасочное покрытие

Лакокрасочное покрытие — ахиллесова пята всех Geely. Сколы на капоте и переднем бампере появляются быстро. Поэтому многие сразу после покупки машин покрывают их так называемыми бронепленками.

А вот появление коррозии Volga C50 не грозит долгие годы. Обещано, что собираемые в России машины получат дополнительную антикоррозионную обработку кузова и скрытых полостей.

Стоимость обслуживания

В отличие от многих европейских, корейских и японских машин, которые требовали проходить техобслуживание каждые 15 тыс. км, у Geely Preface периодичность ТО более частая — каждые 10 тыс. км. Наверняка такой же срок между обслуживанием будет и у Volga C50.

Вот какие расходы будут у владельцев Volga C50 в первые два года эксплуатации при пробеге 20 тыс. км в год (цены ориентировочные):

Нулевое ТО на 3000 км — 16 217 руб.

ТО‑1 на 10 тыс. км — 25 217 руб.

ТО-2 на 20 тыс. км — 33 769 руб.

ТО-3 на 30 тыс. км — 25 217 руб.

ТО-4 на 40 тыс. км — 53 079 руб.

Итого: 153 499 рублей.

Volga C50 Фото: Пресс-служба Volga

Самое дорогое ТО будет после пробега 80 тыс. км, когда нужно будет менять не только масло в моторе и фильтры, но и свечи зажигания, приводные ремни и масло в коробке передач. Вот самое дорогое ТО, которое будет при большом пробеге:

ТО-8 на 80 тыс. км — 53 079 руб.

ТО-9 на 90 тыс. км — 65 147 руб.

ТО-10 на 100 тыс. км — 77 182 руб.

ТО-12 на 120 тыс. км — 75 748 руб.

Читайте также:

Сколько стоит доехать на авто до Сочи и Абхазии в 2026 году по М-4 «Дон»

Эти машины не ломаются: какие авто могут проехать 400 тыс. километров

Lada или новый «японец»: что купить за 2 млн рублей

АвтоВАЗ начал выпуск SKM M7: что за модель, цена, плюсы и минусы