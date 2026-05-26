26 мая 2026 в 23:22

В FISU изменили правила участия для российских атлетов

FISU допустила российских спортсменов ко всем соревнованиям под своей эгидой

Михаил Дегтярев
Международная федерация университетского спорта (FISU) допустила российских спортсменов ко всем соревнованиям под своей эгидой, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на своей странице в соцсети. В дисциплинах с уже снятыми ограничениями дополнительных условий вводиться не будет, добавил он.

Теперь даже в тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов, FISU будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это касается как индивидуальных, так и командных дисциплин. При этом в тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских спортсменов в правах, FISU не вводит дополнительных ограничений — участие возможно на тех же условиях, что и на других международных стартах, — заявил Дегтярев.

Отмечается, что теперь участие российских атлетов будет зависеть от правил конкретных федераций и формата допуска. Решение FISU фактически расширяет возможности выступлений на международных студенческих соревнованиях.

Ранее Дегтярев сказал: решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) по снятию ограничений на участие россиян в турнирах под своей эгидой — шаг к восстановлению единого спортивного пространства. Он подчеркнул, что уже можно говорить о полноценном возвращении российских гимнастов, тренеров и судей в европейскую спортивную систему.

