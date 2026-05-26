В FISU изменили правила участия для российских атлетов

Международная федерация университетского спорта (FISU) допустила российских спортсменов ко всем соревнованиям под своей эгидой, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на своей странице в соцсети. В дисциплинах с уже снятыми ограничениями дополнительных условий вводиться не будет, добавил он.
Теперь даже в тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов, FISU будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это касается как индивидуальных, так и командных дисциплин. При этом в тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских спортсменов в правах, FISU не вводит дополнительных ограничений — участие возможно на тех же условиях, что и на других международных стартах, — заявил Дегтярев.
Отмечается, что теперь участие российских атлетов будет зависеть от правил конкретных федераций и формата допуска. Решение FISU фактически расширяет возможности выступлений на международных студенческих соревнованиях.
Ранее Дегтярев сказал: решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) по снятию ограничений на участие россиян в турнирах под своей эгидой — шаг к восстановлению единого спортивного пространства. Он подчеркнул, что уже можно говорить о полноценном возвращении российских гимнастов, тренеров и судей в европейскую спортивную систему.