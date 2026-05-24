«Особенно важно»: Дегтярев оценил решение European Gymnastics по россиянам

Решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) по снятию ограничений на участие в турнирах под своей эгидой россиян — шаг к восстановлению единого спортивного пространства, заявил ТАСС министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что уже можно говорить о полноценном возвращении российских гимнастов, тренеров и судей в европейскую спортивную систему.

Особенно важно, что European Gymnastics синхронизировал свою позицию с решением Международной федерации гимнастики, которая ранее восстановила права российских спортсменов во всех возрастных категориях, под национальным флагом и гимном, — сказал Дегтярев.

Ранее Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял действующие ограничения с российских спортсменов, допустив их до участия в международных турнирах. Теперь гимнасты из России смогут полноценно представлять свою страну на соревнованиях под национальным флагом и гимном.

