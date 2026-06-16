Рособрнадзор подсчитал школьников, сдавших ЕГЭ на высокие баллы Музаев: число набравших 80–100 баллов на ЕГЭ выросло по всем дисциплинам

Число выпускников, набравших 80 и более баллов на Едином государственном экзамене 2026 года, выросло по всем дисциплинам, сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что в ряде предметов зафиксирован рост числа стобалльников,

В целом, по всем предметам увеличилось количество высокобалльников. Результаты, которые мы видим, нам нравятся, они обнадеживают, — сказал Музаев.

Основной период сдачи ЕГЭ 2026 года завершится 19 июня, после чего запланированы резервные дни с 22 по 25 июня для пересдачи всех предметов. Выпускники также смогут пересдать один любой предмет по своему выбору 8 и 9 июля.

Ранее Анзор Музаев заявил, что единый государственный экзамен в 2027 году пройдет в плановом режиме и без каких-либо серьезных изменений. Он исключил вероятность отмены ЕГЭ, выразив надежду на отсутствие масштабных катаклизмов и напомнив, что тестирование успешно проводилось даже в разгар пандемии.

До этого сообщалось, что участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов, которые прошли 1 июня. В пресс-службе Минпросвещения РФ рассказали, что речь идет о сдававших историю, литературу и химию. Уточняется, что общее количество участников ЕГЭ по этим учебным предметам составило 231 895 человек.