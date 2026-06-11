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11 июня 2026 в 10:59

Глава Рособрнадзора высказался об отмене ЕГЭ в 2027 году

Глава Рособрнадзора Музаев: в России не планируют отменять ЕГЭ в 2027 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Единый государственный экзамен в 2027 году пройдет без серьезных изменений, отмены ЕГЭ не будет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он выразил надежду, что катаклизмов вроде пандемии не будет, и напомнил, что даже в те времена ЕГЭ не отменяли, передает РИА Новости.

Состоится, конечно. Я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных ковиду. Хотя мы даже в ковид проводили экзамен. Каких-то серьезных изменений пока мы не планируем, — сказал Музаев.

До этого депутат петербургского заксобрания Антон Соловьев призвал сократить сроки проверки ЕГЭ и ОГЭ, а также оглашения результатов экзаменов. С соответствующим предложением он обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову. Сейчас сроки проверки ОГЭ составляют 10 дней, а для оглашения итогов ЕГЭ порой отводят от 14 дней.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что выпускникам необходимо предоставить возможность получить помощь психолога перед сдачей ЕГЭ. По его словам, нынешнее поколение более открыто к обсуждению своих вопросов со специалистами.

Общество
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Анзор Музаев
ЕГЭ
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