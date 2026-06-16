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16 июня 2026 в 02:43

«Сбылся сценарий»: удары возмездия России по Киеву назвали символичными

Соскин: защита Киева проламывается под ударами возмездия ВС России

Киев Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Оборона Киева не выдерживает натиска Вооруженных сил России и начинает разрушаться, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своих социальных сетях. Он назвал ситуацию худшей, чем можно было предположить.

Видите, сбылся сценарий. Причем в таком очень плохом виде, даже хуже, чем можно было предположить. По Днепропетровску и Харькову прилетели тяжелейшие удары. И, конечно, удар по Киеву был сильнейший и очень символичный. Защита Киева проламывается, — указал Соскин.

Политик добавил, что украинскому руководству остается только «собирать вещи и бежать», пока не поздно. По его мнению, удары возмездия России не закончатся добром.

Российские силы осуществили массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Все цели были поражены. Взрывы гремели в ряде городов, включая Киев, Днепропетровск, Харьков, Кропивницкий и Чернигов.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении в Киеве предприятий по сборке беспилотников и боеприпасов к ним. В ведомстве также отметили, что удар был нанесен по заводу «Радар», который занимался производством комплектующих для БПЛА. Кроме того, поражен цех подготовки дронов, располагавшийся на территории киностудии Довженко.

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