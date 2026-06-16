Личная жизнь, смерть матери, молчание об СВО: где сейчас Анна Чиповская

Личная жизнь, смерть матери, молчание об СВО: где сейчас Анна Чиповская

Актрисе Анне Чиповской 16 июня исполняется 39 лет. Как сложились личная жизнь и карьера артистки, что известно о ее политической позиции, в каких проектах она занята сейчас?

Чем известна Чиповская

Анна Чиповская родилась 16 июня 1987 года в Москве. Ее мать — актриса театра им. Евг. Вахтангова Ольга Чиповская, отец — джазовый музыкант Борис Фрумкин.

Актриса окончила Школу‑студию МХАТ в 2009 году (курс К. А. Райкина). Еще во время учебы она дебютировала на сцене МХТ имени А. П. Чехова — в спектакле М. Розовского «Амадей» в роли Катарины Кавальери. После выпуска была принята в труппу Московского театра под руководством Олега Табакова (служила там до 2022 года), а позже участвовала в постановках Театра имени Евг. Вахтангова и МХТ.

Прославилась Анна Чиповская прежде всего благодаря кино и сериалам. Дебют в кино состоялся в 2003 году — в сериале «Операция „Цвет нации“». Затем последовали роли в сериалах «Дорогая Маша Березина», «Холостяки», «Ландыш серебристый 2» и других. Широкую известность ей принесла главная роль Марьяны Пичугиной в телесериале Валерия Тодоровского «Оттепель» (2013) — за эту работу актриса была номинирована на премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении».

Сейчас фильмография артистки насчитывает около 70 ролей.

Что известно о смерти матери Чиповской

Ольга Чиповская скончалась 4 февраля на 68-м году жизни.

Причины смерти заслуженной артистки России и матери Анны не уточняются. В Театре Вахтангова выразили глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям.

«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения», — сказано в публикации учреждения.

В 2021 году Чиповская-старшая была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В съемках фильма «Елки-3» в 2013 году она приняла участие вместе с дочерью, сыграв ее мать. Это была последняя киноработа актрисы.

Как сложилась личная жизнь Чиповской

В 2023 году Анна Чиповская тайно вышла замуж за актера Дмитрия Ендальцева. Однако уже в январе 2025 года появились слухи о расставании пары. Фотографии Анны без обручального кольца и ее присутствие в компании молодого актера Никиты Григорьева стали причиной этих разговоров.

Известно, что у актрисы нет детей.

«Вообще не считаю, что все обязаны иметь детей. Мне кажется, что в вопросах деторождения слово „обязан“ неуместно. Я обязана коммуналку заплатить, обязана сыграть спектакль, если он у меня поставлен на определенный день в репертуаре. Но чему и когда выходить из моего тела, пожалуй, мне решать», — говорила Чиповская.

Говорила ли Чиповская об СВО

Чиповская не комментирует политические события. Артистка отмечала, что такие темы — табу в ее семье.

«Мы [с мамой] обе живем в Москве, видимся очень часто. Мы подруги, поэтому говорим обо всем. Но не о политике — эта тема закрыта с тех пор, как начались события на Украине. Мы тогда перевезли бабушку из Донецка и с тех пор это не обсуждаем», — говорила Чиповская в 2015 году.

После начала спецоперации актриса опубликовала в социальных сетях несколько постов, в которых выступила за мир.

«Всем мира. Всем добра. Хватит войн. Нам, людям, они не нужны. Обнимаю вас, друзья, берегите себя», — написала она в своем блоге.

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