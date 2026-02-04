Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 16:26

Заслуженная артистка России Чиповская умерла на 68-м году жизни

Ольга Чиповская Ольга Чиповская Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Заслуженная артистка России Ольга Чиповская скончалась в возрасте 67 лет, сообщила пресс-служба Театра Вахтангова. В учреждении выразили глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям.

Ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Евгеньевна Чиповская. Всю жизнь Ольга Чиповская посвятила служению сцене. Окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1980 году. В том же году была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения, — сказано в сообщении.

За долгие годы службы в театре артистка создала множество запоминающихся образов. Среди них были Адельма в легендарной «Принцессе Турандот», Габриэль в «Старинных русских водевилях» и Абигайль в постановке «Стакан воды».

За свой выдающийся вклад в искусство в 2021 году она была удостоена государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Информация о дате и времени прощания будет объявлена дополнительно.

Ранее на 56-м году жизни скончался актер Херардо Тарасена. Артист получил широкую известность после фильма «Апокалипсис», снятого Мелом Гибсоном в 2006 году.

Россия
актеры
смерти
театры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До освобожденной из рабства в Мьянме россиянки добралась иностранная мафия
Один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области
Онколог опровергла мифы о профилактике рака
«Страница перевернута»: Пашинян о новом этапе отношений Баку и Еревана
«Учимся жить в мире»: Алиев о пройденном Азербайджаном и Арменией пути
В Совфеде указали на главную проблему запрета флагов на Олимпиаде
Военных привлекли к борьбе со снежным апокалипсисом
Немецкую организацию признали нежелательной в России
В Евросоюзе признали, что уже воюют с Россией
Стало известно о поставках самолетов Ту-214 для S7 в 2029 году
Губернатор Подмосковья рассказал о результатах работы прокуратуры
МЧС окажет помощь российскому региону после обстрелов
В Эстонии раскрыли, куда направили задержанный сухогруз с россиянами
Правоохранители высказались о версии нахождения Усольцевых за границей
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Новый альбом, поддержка Макаревича, смерть дочери: куда пропал Кинчев
В Госдуме оценили возможность завершения СВО весной 2026 года
Раскрыта причина убийства таксиста бандитами с Рублевки
Адское пламя в Мичуринске попало на видео
Стармер придумал уловку, чтобы скрыть сведения о британском друге Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.