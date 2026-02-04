Заслуженная артистка России Чиповская умерла на 68-м году жизни

Заслуженная артистка России Ольга Чиповская скончалась в возрасте 67 лет, сообщила пресс-служба Театра Вахтангова. В учреждении выразили глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям.

Ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Евгеньевна Чиповская. Всю жизнь Ольга Чиповская посвятила служению сцене. Окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1980 году. В том же году была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения, — сказано в сообщении.

За долгие годы службы в театре артистка создала множество запоминающихся образов. Среди них были Адельма в легендарной «Принцессе Турандот», Габриэль в «Старинных русских водевилях» и Абигайль в постановке «Стакан воды».

За свой выдающийся вклад в искусство в 2021 году она была удостоена государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Информация о дате и времени прощания будет объявлена дополнительно.

