Тело убитого 12-летнего мальчика обнаружили в квартире Ногинска

В одной из квартир Ногинска обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти, сообщил Telegram-канал «112». В соседней комнате в бессознательном состоянии находилась его мать.

По информации авторов, мать с сыном приехали из Москвы и сняли жилье в Ногинске накануне, 16 марта. Скорую помощь вызвала хозяйка квартиры. На канале уточнили, что мать мальчика госпитализировали, она находится в реанимации. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в удмуртском поселке Кез 18-летний юноша убил 13-летнюю девочку. Подозреваемый задержан и находится под арестом до 14 мая. Согласно предварительным данным следствия, в ночь на 14 марта молодой человек нанес множество ножевых ранений ребенку. Девочка скончалась от полученных травм на месте происшествия. Юноша спрятал тело убитой в мешок и перевез его в гараж матери своей сожительницы.

До этого в Нижневартовске женщина напала на восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома. По словам матери ребенка, злоумышленница пыталась увести девочку. Жители утверждают, что подобные случаи происходили и раньше — женщина якобы нападала и на других детей и их матерей. После инцидента девочка находится в стрессовом состоянии.