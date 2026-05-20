Американист оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта

Американист Кошкин: говорить о мире между США и Ираном пока рано

Еще рано говорить о возможном соглашении между США и Ираном, заявил «Ридусу» научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин. Он отметил, что даже в случае заключения договора Иран не пойдет на серьезные уступки.

Не было голосования в палате представителей. Конгресс бессилен остановить президента США Дональда Трампа, поскольку американский лидер может наложить вето на такое голосование. Для его преодоления нужно две трети голосов в обеих палатах конгресса, — рассказал Кошкин.

Американист подчеркнул, что с большой долей вероятности начнется новая фаза конфликта. По его словам, республиканцы, поддерживающие Трампа на выборах, могут побудить американского президента к решительным действиям.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что иранское руководство настроено на достижение дипломатического соглашения с Вашингтоном. При этом он подчеркнул, что говорить об успехе переговоров можно будет только после того, как документ будет фактически подписан.