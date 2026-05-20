В МО рассказали о ликвидации безэкипажного катера, угрожавшего Крыму ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер, двигавшийся в сторону Крыма

Российская армия уничтожила украинский безэкипажный катер, вышедший из порта Одессы и двигавшийся в сторону Крыма, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, удар был нанесен барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Координаты цели были незамедлительно переданы расчету барражирующего боеприпаса «Ланцет». В результате скоординированных профессиональный действий расчетов БПЛА безэкипажный катер противника был успешно уничтожен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, снятыми в режиме реального времени, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что новозеландский наемник Джереми Брэггинс в рядах ВСУ был уничтожен в первом же бою. По словам его бывшего сослуживца, боец приехал на Украину в 2025 году в составе так называемого Интернационального легиона, который включал иностранных солдат, участвующих в боевых действиях на стороне Киева.

Их группу бросили на первое боевое задание, заявив, чтобы они не рассчитывали на «воздушное прикрытие». По словам источника, большую часть отправленных на задание наемников ликвидировали, некоторые пропали без вести.