В Госдуме оценили вероятность снятия бана с хоккейных и футбольных команд Депутат Валуев: с российских команд не снимут международный бан

Российским футбольным и хоккейным командам не стоит ждать снятия международного бана, заявил Общественной Службе Новостей депутат Государственной думы Николай Валуев. Он отметил, что команды не вернутся на мировую арену в ближайшее время.

Валуев поделился, что, несмотря на смягчение позиции западных спортивных функционеров, хорошие новости в этом отношении пока не ожидаются. По его словам, не стоит ориентироваться на решения касательно других видов спорта.

Сейчас запрет сохраняется в футболе, хоккее, биатлоне, легкой атлетике и фигурном катании. В некоторых дисциплинах разрешены выступления под нейтральным флагом.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что спортивные чиновники ответственны за то, что российских спортсменов лишили национального флага и гимна на международных соревнованиях. Как напомнил олимпийский чемпион, раньше он поддерживал спортсменов, которые изъявляли желание выступать под нейтральным флагом на соревнованиях.