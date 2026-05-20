Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 16:51

В Госдуме оценили вероятность снятия бана с хоккейных и футбольных команд

Депутат Валуев: с российских команд не снимут международный бан

Николай Валуев Николай Валуев Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российским футбольным и хоккейным командам не стоит ждать снятия международного бана, заявил Общественной Службе Новостей депутат Государственной думы Николай Валуев. Он отметил, что команды не вернутся на мировую арену в ближайшее время.

Валуев поделился, что, несмотря на смягчение позиции западных спортивных функционеров, хорошие новости в этом отношении пока не ожидаются. По его словам, не стоит ориентироваться на решения касательно других видов спорта.

Сейчас запрет сохраняется в футболе, хоккее, биатлоне, легкой атлетике и фигурном катании. В некоторых дисциплинах разрешены выступления под нейтральным флагом.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что спортивные чиновники ответственны за то, что российских спортсменов лишили национального флага и гимна на международных соревнованиях. Как напомнил олимпийский чемпион, раньше он поддерживал спортсменов, которые изъявляли желание выступать под нейтральным флагом на соревнованиях.

Власть
депутаты
Николай Валуев
Хоккей
Футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Съемки на Украине, пост об СВО, отсутствие детей: как живет Коняшкина
Шойгу указал на откровенно недружественный шаг Армении
Шойгу раскрыл, чем Армения обязана России
Китай проводил Путина
Жара в Москве побила температурный рекорд 129-летней давности
Гинеколог назвала оптимальный возраст для первой беременности
В российском регионе появится отряд из граждан для противодействия БПЛА
Политолог ответил, задействует ли НАТО армию в Ормузском проливе
€2 млн в год. Сбежал и вернулся за деньгами: Шварц снова возглавит «Динамо»
Фон дер Ляйен обиделась на сообщение СВР о плане ударов ВСУ из Прибалтики
Суд признал законным арест иноагента-комика
Апелляция подтвердила незаконность займа, выданного якобы на взятку Иванову
Экс-нардеп ответил, что Зеленский хочет провернуть на территории Белоруссии
Раскрыта продолжительность чаепития Путина и Си Цзиньпина
Путин оценил одну китайскую транспортную инициативу
Политолог раскрыл главный итог переговоров Путина и Си Цзиньпина
Детеныш белухи «встал на мель» и привлек внимание МЧС
Пятилетняя россиянка умерла после операции в Германии
Политолог расшифровал сигнал Путина и Си Цзиньпина Западу
В Германии предположили, с какой целью ФРГ настраивает Европу против России
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.