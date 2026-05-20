20 мая 2026 в 17:15

Путин оценил одну китайскую транспортную инициативу

Путин назвал инициативу «Один пояс — один путь» востребованной

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин назвал китайскую инициативу по созданию новых торгово-транспортных коридоров «Один пояс — один путь» хорошей и востребованной, передает РИА Новости. При этом он отметил, что страны продолжат работу в этом направлении.

Хорошая инициатива, чтобы лучше и лучше работать, и очень востребованная сегодня. Обязательно будем работать, — отметил Путин.

Ранее Путин призвал вспомнить исторический опыт строительства Транссибирской магистрали и освоения Северного морского пути при развитии Трансарктического транспортного коридора. Он подчеркнул, что оба этих проекта задумывались и реализовывались комплексным путем.

До этого глава государства заявлял, что Россия открыта для сотрудничества в Арктике со всеми заинтересованными государствами. При этом он подчеркнул, что Москва будет решительно отстаивать свои национальные интересы в этом регионе.

Путин также указал на растущую роль Арктики как наиболее надежного маршрута для перевозок. Он подчеркнул, что речь идет в том числе и о Северном морском пути.

