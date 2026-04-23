Путин сформулировал позицию по международному сотрудничеству в Арктике Путин: РФ готова к сотрудничеству в Арктике с заинтересованными государствами

Россия открыта для сотрудничества в Арктике со всеми заинтересованными государствами, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. При этом он подчеркнул, что Москва будет решительно отстаивать свои национальные интересы в этом регионе, передает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что очевидным является усиление геополитической конкуренции и борьбы за позиции вокруг Арктической зоны. Президент повторил, что Россия готова не к противостоянию, а к партнерству.

Мы готовы к сотрудничеству, не просто к какой-то конкуренции и противостоянию, а к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами. Мы обязательно при этом будем защищать и, безусловно, защитим наши национальные интересы в Арктике, — сказал глава государства.

Ранее глава делегации РФ на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова заявила, что Арктика и Север Европы рассматриваются в Брюсселе в качестве наиболее вероятной зоны будущего противостояния с Россией. По ее словам, некогда мирный регион стремительно милитаризируется Альянсом.