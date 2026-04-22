Ледокол у полярной станции «Бухта Тихая» на острове Гукера в национальном парке «Русская Арктика» на Земле Франца-Иосифа

Стало известно о планах ЕС превратить Арктику в зону противостояния с РФ Делегация в Вене: Арктика рассматривается ЕС зоной противостояния с Россией

Арктика и Север Европы рассматриваются в Брюсселе в качестве наиболее вероятной зоны будущего противостояния с Россией, заявила глава делегации РФ на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова. По ее словам, которые передает ТАСС, некогда мирный регион стремительно милитаризируется Альянсом.

Арктика, которая ранее была пространством для мирного сосуществования и сотрудничества, наряду с Севером Европы сейчас рассматривается в Брюсселе в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией, — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Москва фиксирует непрерывный рост активности НАТО у западных рубежей РФ под предлогом мнимой «российской угрозы». Особенно рьяно, по ее оценке, на данном этапе осваивается Балтийско-Скандинавский регион. Жданова добавила, что Североатлантический альянс прорабатывает пути наращивания боевого потенциала во всех операционных средах.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова оперативно ответить на действия НАТО в Арктике. Он сказал, что у страны есть достаточный потенциал, чтобы своевременно и адекватно реагировать на угрозы безопасности и национальным интересам, исходящие со стороны Альянса.