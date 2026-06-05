Глава Росатома предложил создать новую платформу вместо Арктического совета

Необходимо создать платформу для решения логистических и инфраструктурных вопросов в северных широтах, которая заменит нынешний нежизнеспособный Арктический совет, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на ПМЭФ. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, текущая структура не справляется с современными вызовами.

Нынешний Арктический совет нежизнеспособен. Назрела необходимость в создании новой платформы для организации совместных решений по логистическим и инфраструктурным вопросам в северных широтах, — сказал Лихачев.

Ранее комиссар Евросюза по международному партнерству Йозеф Сикела сообщил, что ЕС намерен этой осенью принять новую стратегию по Арктике. По его словам, к этому их подталкивает боязнь остаться «не у дел» в регионе на фоне интереса Китая и России к региону и заявлений США о возможном присоединении Гренландии.

До этого в посольстве РФ в Норвегии отметили, что Москва никому не угрожает в Арктике и стремится к поддержанию мира и стабильности в высоких широтах. Дипломаты подчеркнули, что российское государство сохраняет приверженность международному праву и выступает за политико-дипломатические решения возникающих вопросов.