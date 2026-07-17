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17 июля 2026 в 12:03

Гендиректор «ГлавСевморпути» раскрыл успех российского ледокольного флота

Глава «ГлавСевморпути» Зыбко: успех России в Арктике принесли советские инженеры

Ледокол «Москва» прокладывает путь через льды Арктики, 1963 год Ледокол «Москва» прокладывает путь через льды Арктики, 1963 год Фото: Давид Шоломович/РИА Новости
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Россия смогла построить уникальный ледокольный флот благодаря непрерывной инженерной традиции, передающейся из поколения в поколение еще со времен СССР, заявил порталу Arctic.ru гендиректор ФГБУ «ГлавСевморпуть» Сергей Зыбко. Советская конструкторская школа заложила мощный фундамент, который современные специалисты успешно развили при создании новейших российских атомоходов.

Инженеры, которые строили советские ледоколы, воспитывали следующее поколение, а те строили уже российские. И перед Россией всегда стояла задача работать в Арктике: осуществлять доставку товаров, поддерживать жизнь в отдаленных поселках, — отметил Зыбко.

Планомерное развитие современных технологий позволило стране значительно расширить свои логистические возможности на Крайнем Севере. В результате навигация по Северному морскому пути стала круглогодичной не только в западном, но и в восточном направлении.

Зыбко отметил, что ни одна другая страна в мире исторически не сталкивалась с решением столь масштабных полярных задач. Другим государствам, желающим построить собственный атомный ледокол, придется фактически с нуля разрабатывать сложные технологии.

Ранее президент России Владимир Путин поручил руководству Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сделать все необходимое, чтобы работа по строительству ледоколов «Ленинград» и «Сталинград» не зависла. Российский лидер подчеркнул важность бесперебойного выполнения задач по этим двум атомоходам.

Россия
Арктика
ледоколы
флот
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