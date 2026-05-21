Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 17:10

Евросоюз испугался остаться не у дел в одном регионе

Euractiv: ЕС разрабатывает стратегию по Арктике, чтобы не остаться не у дел

Йозеф Сикела Йозеф Сикела Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз намерен этой осенью принять новую стратегию по Арктике, заявил комиссар ЕС по международному партнерству Йозеф Сикела в интервью порталу Euractiv. По его словам, к этому Евросоюз подталкивает боязнь остаться «не у дел» в регионе.

Арктика больше не является периферийным регионом, а становится центральным элементом глобальной экономической и геополитической стабильности. Европа должна соответствующим образом адаптироваться. Если мы не отреагируем сейчас, издержки в будущем будут намного выше, — добавил он.

ЕС разрабатывает стратегию действий в Арктике на фоне интереса Китая и России к региону и заявлений США о возможном присоединении Гренландии. Как сообщил Сикела, над документом работают страны ЕС совместно с Норвегией, Канадой и Исландией.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко обратил внимание, что Москва не отказывается от равноправного диалога и полезного взаимодействия в Арктике, а также настаивает на возвращении Арктического совета к полноценной работе. Дипломат назвал организацию главной многосторонней площадкой для диалога по этой тематике.

Европа
Арктика
Евросоюз
стратегии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Удерживают где-то под Алтаем»: новые версии пропажи Героя РФ Асылханова
Дипломат указал на альтернативу военной конфронтации между РФ и НАТО
В США забили тревогу из-за нехватки денег на войну с Ираном
В глаза не видел: осужденный за растление обвинил следствие в фальсификации
Плющенко прервал молчание после перехода в сборную Азербайджана
Лукашенко рассказал Путину о довольных российских генералах
Мясорубка и гречка всплыли в деле о зверском убийстве экс-мэра Самары
«Достигла уровня холодной войны»: Полянский разоблачил НАТО
Песков раскрыл, какую идею по поводу Ирана Путин изложил Си Цзиньпину
Си Цзиньпин поговорил с Путиным о Трампе
Военный эксперт объяснил значение сообщений «Радиостанции Судного дня»
Россиянин повздорил с ухажером бывшей сожительницы и совершил непоправимое
Экстрасенс назвал новую версию исчезновения героя РФ Асылханова
Европу сдадут: Жириновский объяснил, почему НАТО не посмеет воевать с РФ
В Госдуме объяснили, почему сын Плющенко сменил спортивное гражданство
Российские суды изменили практику личного банкротства
Звезда Comedy Woman Елена Борщева раскрыла главную причину ссор в проекте
«Беситься не надо»: Лукашенко ответил на критику учений РФ и Белоруссии
«Ничем хорошим не закончится»: Володин о лишении Росликова мандата в Латвии
Гражданку России и Украины осудили на 15 лет за передачу данных СБУ
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.