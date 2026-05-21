Евросоюз испугался остаться не у дел в одном регионе Euractiv: ЕС разрабатывает стратегию по Арктике, чтобы не остаться не у дел

Евросоюз намерен этой осенью принять новую стратегию по Арктике, заявил комиссар ЕС по международному партнерству Йозеф Сикела в интервью порталу Euractiv. По его словам, к этому Евросоюз подталкивает боязнь остаться «не у дел» в регионе.

Арктика больше не является периферийным регионом, а становится центральным элементом глобальной экономической и геополитической стабильности. Европа должна соответствующим образом адаптироваться. Если мы не отреагируем сейчас, издержки в будущем будут намного выше, — добавил он.

ЕС разрабатывает стратегию действий в Арктике на фоне интереса Китая и России к региону и заявлений США о возможном присоединении Гренландии. Как сообщил Сикела, над документом работают страны ЕС совместно с Норвегией, Канадой и Исландией.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко обратил внимание, что Москва не отказывается от равноправного диалога и полезного взаимодействия в Арктике, а также настаивает на возвращении Арктического совета к полноценной работе. Дипломат назвал организацию главной многосторонней площадкой для диалога по этой тематике.