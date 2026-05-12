В МИД России призвали возобновить работу ключевого органа по Арктике Грушко: Россия выступает за возобновление полноценной работы Арктического совета

Россия не отказывается от равноправного диалога и полезного взаимодействия в Арктике, а также настаивает на возвращении Арктического совета к полноценной работе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на праздновании Дня коренных малочисленных народов России. Дипломат назвал организацию главной многосторонней площадкой для диалога по этой тематике, передает ТАСС.

Важное направление для нас и наших коллег из Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ — продвижение российской повестки в Арктическом совете, основной многосторонней площадке в высоких широтах, — подчеркнул Грушко.

По словам замминистра, Россия как крупнейшая арктическая держава всегда готова к взаимному уважению и созидательной совместной работе. Поэтому, указал он, Москва последовательно добивается возобновления деятельности совета в полном объеме.

Ранее Россия заявила о готовности принять все необходимые меры для защиты свободы судоходства в Арктике. Как сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов, речь идет в том числе о дипломатических и военно-политических инструментах обеспечения интересов страны.