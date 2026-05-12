День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 14:12

Семейный психолог объяснил «вечный» конфликт отцов и детей

Психолог Зберовский: более взрослым людям всегда было присуще осуждать молодежь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Более взрослым людям всегда было присуще осуждать молодежь, поскольку так устроена человеческая психика, объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Андрей Зберовский. По его словам, аналогично происходит и с зумерами.

Я помню, что раньше ярлыки также навешивали и на другие поколения: к примеру, на поколения 70-х, 80-х, 90-х. Взрослым людям всегда кажется, что они были лучше во всех отношениях. Раньше и сахар был слаще, и деревья выше, и любовь была настоящая, а сейчас все не так. На кого можно повесить вину за это? На молодежь, которая живет по своим правилам, привносит в жизнь что-то новое. Ничего нового с зумерами не происходит. Каждое поколение осуждает настройки в головах у молодых, каждое поколение считает себя мудрее. Так было всегда, — высказался Зберовский.

Он добавил, что по этой же логике через 10 лет внимание общества переключится с зумеров на представителей поколения альфа. Последние пока еще слишком малы, чтобы полноценно проявить себя. По предположению психолога, все, в чем сейчас обвиняют зумеров, будет применяться уже по отношению к ним.

Ранее психолог Александра Чмуж заявила, что зумеры не видят особого смысла разбираться в той или иной проблеме — при возникновении трудностей им гораздо проще дистанцироваться, чем приложить какие-то усилия. По ее словам, таким образом они привыкли вести себя и в рабочих вопросах, и в отношениях.

Общество
молодежь
психологи
зумеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин узнал об «угнанных» в Европу детях из ДНР
«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство
Международная выставка в честь Леонардо да Винчи откроется в Астане
Юлия Мендель: кто она такая, биография, интервью Карлсону о Зеленском
Стало известно о состоянии арестованного мэра Уфы после госпитализации
Раскрыты последствия атаки украинских БПЛА на жилой дом в Оренбурге
«Ад для израильских солдат»: лидер «Хезболлы» дал ЦАХАЛ страшное обещание
Mash: Долина перенесла концерт в Москве ради дня рождения одного города
Россиянам напомнили, когда электронная повестка становится врученной
Таможенники нашли склад с нелегальным алкоголем и сигаретами
Стало известно, кто стал новым министром иностранных дел Венгрии
Названа вероятная стратегия Кубы в отношениях с Трампом
Военкоры выяснили истинную суть расследования США по биолабораториям
Петербуржца осудили за продажу скрытых камер на маркетплейсе
Володин назвал приглашение Зеленского в Армению недружественным шагом
Трамп выступил с неожиданным заявлением по «стране-неудачнице»
Названы регионы, лидирующие по активности клещей
Колонка АЗС и автомобиль заполыхали после прилета БПЛА в Энергодаре
Ермак ответил на предъявленные ему обвинения
КГБ Белоруссии разоблачил литовского шпиона
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.