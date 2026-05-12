Семейный психолог объяснил «вечный» конфликт отцов и детей

Более взрослым людям всегда было присуще осуждать молодежь, поскольку так устроена человеческая психика, объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Андрей Зберовский. По его словам, аналогично происходит и с зумерами.

Я помню, что раньше ярлыки также навешивали и на другие поколения: к примеру, на поколения 70-х, 80-х, 90-х. Взрослым людям всегда кажется, что они были лучше во всех отношениях. Раньше и сахар был слаще, и деревья выше, и любовь была настоящая, а сейчас все не так. На кого можно повесить вину за это? На молодежь, которая живет по своим правилам, привносит в жизнь что-то новое. Ничего нового с зумерами не происходит. Каждое поколение осуждает настройки в головах у молодых, каждое поколение считает себя мудрее. Так было всегда, — высказался Зберовский.

Он добавил, что по этой же логике через 10 лет внимание общества переключится с зумеров на представителей поколения альфа. Последние пока еще слишком малы, чтобы полноценно проявить себя. По предположению психолога, все, в чем сейчас обвиняют зумеров, будет применяться уже по отношению к ним.

Ранее психолог Александра Чмуж заявила, что зумеры не видят особого смысла разбираться в той или иной проблеме — при возникновении трудностей им гораздо проще дистанцироваться, чем приложить какие-то усилия. По ее словам, таким образом они привыкли вести себя и в рабочих вопросах, и в отношениях.