Кидаю щепотку соли в кипящее молоко — через 10 минут домашняя фета готова, нежнее и свежее магазинной

Это гениально простой рецепт греческого сыра для тех, кто любит нежные рассольные сыры, но не хочет покупать их сомнительного качества. Никаких сложных сыроварен — только молоко, лимон и соль.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, слегка рассыпчатый сыр с приятной кислинкой и солоноватым вкусом, напоминающий настоящую фету. Он упругий, держит форму, но при этом тает во рту. По вкусу домашний сыр в сто раз ярче и свежее магазинного — в нем нет консервантов, крахмала и пальмового масла.

Идеален для греческого салата, пасты, запеканок или просто с оливками и хлебом. Готовится из трех ингредиентов за 10 минут, а затем просто ждет в холодильнике.

Для приготовления вам понадобится: 1 л молока (жирностью от 3,2%), 2 ст. ложки свежевыжатого лимонного сока, 1 ч. ложка соли (или больше по вкусу). В кастрюле нагрейте молоко до 80–90 °C (почти до кипения, но не кипятите). Добавьте соль, размешайте. Влейте лимонный сок, непрерывно помешивая. Молоко начнет сворачиваться — хлопья отделятся от сыворотки. Продолжайте помешивать 2–3 минуты, затем выключите огонь. Застелите дуршлаг двойным слоем марли. Перелейте сырную массу. Дайте сыворотке стечь (5–10 минут). Соберите марлю в узел, слегка отожмите. Положите под гнет (банку с водой) на 30–60 минут. Готовую фету переложите в контейнер, залейте оставшейся сывороткой или рассолом (вода с солью). Храните в холодильнике до 5 дней.

