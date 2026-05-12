День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 14:17

«Все изменилось»: ученица Золотовицкого об обстановке в Школе-студии МХАТ

Актриса Лопунова: в Школе-студии МХАТ все изменилось после смерти Золотовицкого

Игорь Золотовицкий Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Внезапный уход актера и режиссера Игоря Золотовицкого полностью изменил жизнь руководимой им Школы-студии МХАТ, сообщила его ученица, актриса София Лопунова на пресс-показе спектакля «Женитьба Фигаро» в Губернском театре. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, она отметила, что коллектив потерял главного человека, который держал на себе все учреждение. По ее словам, первое время после смерти мастера в стенах школы царила гнетущая пустота.

Все изменилось. Первое время было очень пусто в Школе-студии [МХАТ]. Главный человек ушел, который держал это [учреждение]. Он был всеобщий отец. Было очень странно видеть его портрет при входе в школу-студию у лестницы и цветы, которые нужно класть к этому портрету, — поделилась Лопунова.

Особенно тяжелым, по словам актрисы, стал день, когда курс узнал о смерти педагога. В тот день у них был запланирован спектакль. Вся группа зашла в гримерку — и там, по описанию Лопуновой, воцарилось жуткое молчание. Несмотря на это, спектакль состоялся.

После спектакля все, конечно, аплодировали ему минут семь, — добавила она.

В марте народного артиста России Константина Хабенского назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Его предшественником был режиссер Константин Богомолов, который подал в отставку.
Культура
МХАТ
смерти
актеры
театры
Замира Евтых
З. Евтых
Наталия Петренко
Н. Петренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Международная выставка в честь Леонардо да Винчи откроется в Астане
Юлия Мендель: кто она такая, биография, интервью Карлсону о Зеленском
Стало известно о состоянии арестованного мэра Уфы после госпитализации
Раскрыты последствия атаки украинских БПЛА на жилой дом в Оренбурге
В «Хезболле» отказались от идеи капитуляции
Долина перенесла концерт в Москве ради дня рождения одного города
Россиянам напомнили, когда электронная повестка становится врученной
Таможенники нашли склад с нелегальным алкоголем и сигаретами
Стало известно, кто стал новым министром иностранных дел Венгрии
Названа вероятная стратегия Кубы в отношениях с Трампом
Военкоры выяснили истинную суть расследования США по биолабораториям
Петербуржца осудили за продажу скрытых камер на маркетплейсе
Володин назвал приглашение Зеленского в Армению недружественным шагом
Трамп выступил с неожиданным заявлением по «стране-неудачнице»
Названы регионы, лидирующие по активности клещей
Колонка АЗС и автомобиль заполыхали после прилета БПЛА в Энергодаре
Ермак ответил на предъявленные ему обвинения
КГБ Белоруссии разоблачил литовского шпиона
Подросток загорелся после игр с жидкостью для розжига
Попал в рабство или плен: новые версии загадочной пропажи Героя РФ в Юрге
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.