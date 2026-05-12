«Все изменилось»: ученица Золотовицкого об обстановке в Школе-студии МХАТ

Внезапный уход актера и режиссера Игоря Золотовицкого полностью изменил жизнь руководимой им Школы-студии МХАТ, сообщила его ученица, актриса София Лопунова на пресс-показе спектакля «Женитьба Фигаро» в Губернском театре. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, она отметила, что коллектив потерял главного человека, который держал на себе все учреждение. По ее словам, первое время после смерти мастера в стенах школы царила гнетущая пустота.

Все изменилось. Первое время было очень пусто в Школе-студии [МХАТ]. Главный человек ушел, который держал это [учреждение]. Он был всеобщий отец. Было очень странно видеть его портрет при входе в школу-студию у лестницы и цветы, которые нужно класть к этому портрету, — поделилась Лопунова.

Особенно тяжелым, по словам актрисы, стал день, когда курс узнал о смерти педагога. В тот день у них был запланирован спектакль. Вся группа зашла в гримерку — и там, по описанию Лопуновой, воцарилось жуткое молчание. Несмотря на это, спектакль состоялся.

После спектакля все, конечно, аплодировали ему минут семь, — добавила она.

В марте народного артиста России Константина Хабенского назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Его предшественником был режиссер Константин Богомолов, который подал в отставку.