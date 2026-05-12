Эколог назвал причину пожаров на Дальнем Востоке

12 мая 2026 в 14:15

Эколог Куксин: пожары на Дальнем Востоке начались из-за поджогов травы

Пожары на Дальнем Востоке начались из-за поджогов травы, рассказал НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. Он отметил, что огонь разгоняет сильный ветер.

Ситуация сложная, речь идет не о лесных пожарах, а о ландшафтных, это более широкое понятие. В большинстве случаев сейчас горят открытые пространства, это люди поджигают траву, что является фактически единственной причиной пожаров сейчас. Это незаконные, опасные, но очень традиционные поджоги травы, — рассказал Куксин.

Эколог подчеркнул, что большинство пожаров традиционно приходится на майские праздники. По его словам, ситуация наладится, когда станет меньше сухой травы.

Ранее губернатор Дмитрий Демешин сообщил о введении запрета на посещение лесов по всему Хабаровскому краю. По его словам, сейчас в регионе действуют 17 лесных пожаров.

