Жителю Кузбасса вынесли приговор после опасной поездки за пивом на мопеде

В Мариинске Кемеровской области 35-летнему местному жителю вынесли приговор за вождение мопеда в состоянии алкогольного опьянения, пишет VSE42.RU со ссылкой на городской суд. С учетом предыдущего приговора за неуплату алиментов мужчине назначили исправительные работы сроком на месяц и пять дней с удержанием части зарплаты в доход государства. Кроме того, его обязали выплатить штраф в 50 тыс. рублей, а также лишили водительских прав на полтора года.

По данным суда, летом 2025 года фигурант уголовного дела употреблял крепкий алкоголь дома, а после решил отправиться в магазин за пивом на своем мопеде. Транспорт без регистрационных знаков привлек внимание полиции. При остановке выяснилось, что водитель находится в состоянии опьянения, что подтвердила проверка. Оказалось, что два месяца назад мужчину уже наказывали 10 сутками ареста за отказ от освидетельствования. В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Мопед конфисковали в доход государства.

Ранее в Крыму 42-летнего жителя Симферопольского района осудили за вождение мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину приговорили к году лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запретили управлять транспортными средствами на четыре года.