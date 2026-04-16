Мотоциклист из Крыма получил срок в колонии за пьяную езду В Крыму мотоциклиста приговорили к году лишения свободы в колонии за пьяную езду

В Крыму 42-летнего жителя Симферопольского района осудили за вождение мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на прокуратуру региона. Мужчину приговорили к году лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запретили управлять транспортными средствами на четыре года.

В августе 2025 года на трассе из Алушты в село Заречное инспекторы ДПС остановили мотоциклиста в состоянии опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

В надзорном ведомстве выяснили, что мужчина уже был судим за аналогичное нарушение. Мотоцикл конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в силу.

