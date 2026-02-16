Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 20:00

Экс-солист Quest Pistols распрощался со своим авто из-за пьяной езды

Суд оштрафовал Иван Криштофоренко за езду в пьяном виде и изъял его Lexus

Подписывайтесь на нас в MAX

Иван Криштофоренко, участник группы Quest Pistols Show, также известный под псевдонимом VA.NO, был лишен автомобиля по решению суда в Химках, передает MK.RU. Его обвиняли в том, что он ехал на машине в нетрезвом виде.

Ранее артист уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, что стало основанием для возбуждения против него уголовного дела. Суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей, запретил управлять транспортными средствами на два года и конфисковал автомобиль марки Lexus в пользу государства.

Ранее сообщалось, что блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) вернули ключи от автомобиля Rolls-Royce Cullinan Black Badge, которые были изъяты в ходе обыска. По уточнению адвоката, машина находилась на ответственном хранении у Чекалиной. Следователь попросил открыть окно в машине при изъятии ключей. Из-за этого автомобиль простоял с открытым окном почти год, что могло привести к ухудшению его состояния.

До этого в Курске суд признал законным изъятие автомобиля Porsche Cayenne Coupe GTS у местного блогера и стоматолога Алексея Сошникова. Сотрудники полиции отправили иномарку 2024 года выпуска на спецстоянку. Блогер пытался обжаловать действия ДПС, но суд подтвердил правомерность их действий. Основанием для остановки и задержания автомобиля стала необходимость проверки по базам Интерпола.

певцы
автомобили
суды
вождение
алкоголь
изъятие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как ВС России ответят на удары по Брянску и Белгороду
В Росси могут появиться новые алкотестеры
Импорт на маркетплейсах могут обложить налогом
Пленный боец ВСУ пожаловался на жизнь без воды и отдыха
Экс-солист Quest Pistols распрощался со своим авто из-за пьяной езды
ВС РФ разнесли груз НАТО в Одессе, позор Мерца и Макрона: что будет дальше
Староверы позвали МЧС на помощь, а потом передумали спасаться
Военэксперт назвал главную проблему «полков смерти» ВСУ
10-балльные пробки в Москве 16 февраля: причины, когда кончится снегопад
Тимошенко вернут часть арестованного имущества
Любимая соцсеть политиков «приказала долго жить»
Украина получила 4,4 млн снарядов от Чехии
Развожаев сообщил об отражении атаки украинских беспилотников в Севастополе
Олимпиада в Италии отметилась историческим событием
Названо условие, при котором Зеленскому могут вручить подозрение
48 часов ада: душитель два дня насиловал девушку до обмороков
Оттенки покоя: почему нейтральная палитра помогает быстрее засыпать
Горнолыжник спрятался в лесу после падения на Олимпиаде
Трое детей остались сиротами после трагедии в Новой Москве
«Временная мера»: энергетик о поставках нефти в Венгрию через Хорватию
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.