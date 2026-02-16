Экс-солист Quest Pistols распрощался со своим авто из-за пьяной езды Суд оштрафовал Иван Криштофоренко за езду в пьяном виде и изъял его Lexus

Иван Криштофоренко, участник группы Quest Pistols Show, также известный под псевдонимом VA.NO, был лишен автомобиля по решению суда в Химках, передает MK.RU. Его обвиняли в том, что он ехал на машине в нетрезвом виде.

Ранее артист уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, что стало основанием для возбуждения против него уголовного дела. Суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей, запретил управлять транспортными средствами на два года и конфисковал автомобиль марки Lexus в пользу государства.

Ранее сообщалось, что блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) вернули ключи от автомобиля Rolls-Royce Cullinan Black Badge, которые были изъяты в ходе обыска. По уточнению адвоката, машина находилась на ответственном хранении у Чекалиной. Следователь попросил открыть окно в машине при изъятии ключей. Из-за этого автомобиль простоял с открытым окном почти год, что могло привести к ухудшению его состояния.

До этого в Курске суд признал законным изъятие автомобиля Porsche Cayenne Coupe GTS у местного блогера и стоматолога Алексея Сошникова. Сотрудники полиции отправили иномарку 2024 года выпуска на спецстоянку. Блогер пытался обжаловать действия ДПС, но суд подтвердил правомерность их действий. Основанием для остановки и задержания автомобиля стала необходимость проверки по базам Интерпола.