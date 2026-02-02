Лерчек вернули ключи от изъятого Rolls-Royce

Блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) вернули ключи от автомобиля Rolls-Royce Cullinan Black Badge, изъятые в ходе обыска, сообщил РИА Новости ее адвокат Олег Бадма-Халгаев. Возврат ключей позволил предотвратить повреждение дорогостоящего автомобиля.

Две пары ключей от Rolls-Royce вернули, в машине было открыто окно, и она стала плесневеть, мы объяснили следователю, что, если машина будет в ненадлежащем виде, мы будем предъявлять иск о возмещении ремонта этого автомобиля, — сказал Бадма-Халгаев.

Адвокат уточнил, что автомобиль находился на ответственном хранении у Чекалиной, однако при изъятии ключей следователь попросил открыть окно из-за опасений возможной блокировки замков. В таком состоянии машина простояла почти год. Незадолго до направления уголовного дела в суд ключи были возвращены владельцу, что, по словам защиты, позволило избежать дальнейшего ухудшения состояния автомобиля.

Ранее адвокат Александр Кудряшов заявил, что Лерчек имеет право на компенсацию за поврежденные при обыске дорогие часы и украшения. Он отметил, что у его клиентки высокие шансы на возврат изъятых ценностей, если следствие завершило экспертизу и признало их непричастность к делу.