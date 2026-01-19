Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 16:32

Адвокат рассказал, за что Лерчек хочет получить компенсацию

Блогер Лерчек может получить компенсацию за испорченные при обыске часы

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) имеет право на компенсацию за поврежденные при обыске дорогие часы и украшения, заявил «Газете.Ru» адвокат Александр Кудряшов. Он отметил, что для этого потребуется доказать факт причинения ущерба именно в ходе следственных действий.

По словам юриста, у его клиентки высокие шансы на возврат изъятых ценностей, если следствие завершило экспертизу и признало их непричастность к делу. Он пояснил, что, как только процессуальная необходимость в хранении этих предметов отпадает, удовлетворение соответствующего ходатайства становится вероятным.

Компенсация за повреждение часов будет, если будет доказано, что повреждения возникли именно при обыске/хранении, явились результатом ненадлежащего обращения сотрудников, привели к уменьшению рыночной стоимости часов, — сказал Кудряшов.

Адвокат уточнил, что компенсация может составить 30–100% от рыночной стоимости часов на момент изъятия. Ее размер будет зависеть от оценки ущерба: это может быть либо стоимость ремонта, либо полная стоимость предмета, если восстановление невозможно.

Кудряшов подчеркнул, что основная сложность заключается в доказывании факта, что повреждения были нанесены именно во время обыска или хранения. Для установления этого обстоятельства, как правило, требуется проведение независимой экспертизы.

Ранее сообщалось, что Чекалина отказалась признать вину по делу о незаконном выводе средств в Дубай. Она заявила, что «самого события преступления» не было.

