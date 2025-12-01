День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 17:17

Лерчек сделала неожиданное заявление в суде по делу о выводе денег в ОАЭ

Лерчек не увидела состава преступления в деле о выводе денег в ОАЭ

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) отказалась признать вину по делу о незаконном выводе средств в Дубай. Она заявила, что «самого события преступления» не было, передает корреспондент NEWS.ru.

Вину я не признаю. Считаю, что самого события этого преступления, то есть вывода средств, не было, — сказала обвиняемая.

Бывший супруг Лерчек Артем Чекалин заявил в суде, что не причастен к выводу средств за рубеж. При этом он признал вину в налоговом преступлении.

Согласно обвинительному заключению, с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года бывшие супруги перечислили на счета зарубежной фирмы в Абу-Даби 251,6 млн рублей. Деньги поступали от клиентов, которые покупали онлайн-курсы и другие продукты фитнес-проекта, созданного Чекалиными.

Ранее стало известно, что коттедж блогеров выставлен на продажу за 225 млн рублей. Дом площадью 450 квадратных метров расположен в поселке Ильинка Лейнхаус, однако проживанию в нем помешали финансовые проблемы и последующий развод. В особняке пять спален, семь санузлов, две кухни и большая обеденная зона.

блогеры
суды
вывод средств
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тупая чухонская баба»: депутат о желании Каллас раздробить Россию
В столице произошел второй за день взрыв автомобиля
Уиткофф созвонился с Зеленским
На Украине раскрыли неожиданный эпизод в отношениях Ермака и СБУ
Фехтовальщица рассказала, когда миллиардер Усманов подарил ей квартиру
Мэр российского города внезапно сложил полномочия
Стоматолог предостерег от злоупотребления отбеливающими пастами
Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака»
Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям
ФСИН раскрыла объем выручки с производств в колониях
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Психолог объяснила, как развить любовь к себе
Корги выбросили в мусорный контейнер
Зеленский встретится с Уиткоффом в необычном месте
«Что происходит»: адвокат Лерчек об ошибках в деле
Врач раскрыл, кому нужно регулярно проверять сердце
Обнаружено негативное влияние соцсетей, аналогичное эффекту от наркотиков
Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Около сотни подмосковных предприятий участвуют в акселераторе «Технологии и инновации»
Британцы в шоке: Залужный требует для ВСУ ядерное оружие, что за этим стоит
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.