Лерчек сделала неожиданное заявление в суде по делу о выводе денег в ОАЭ

Лерчек сделала неожиданное заявление в суде по делу о выводе денег в ОАЭ Лерчек не увидела состава преступления в деле о выводе денег в ОАЭ

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) отказалась признать вину по делу о незаконном выводе средств в Дубай. Она заявила, что «самого события преступления» не было, передает корреспондент NEWS.ru.

Вину я не признаю. Считаю, что самого события этого преступления, то есть вывода средств, не было, — сказала обвиняемая.

Бывший супруг Лерчек Артем Чекалин заявил в суде, что не причастен к выводу средств за рубеж. При этом он признал вину в налоговом преступлении.

Согласно обвинительному заключению, с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года бывшие супруги перечислили на счета зарубежной фирмы в Абу-Даби 251,6 млн рублей. Деньги поступали от клиентов, которые покупали онлайн-курсы и другие продукты фитнес-проекта, созданного Чекалиными.

Ранее стало известно, что коттедж блогеров выставлен на продажу за 225 млн рублей. Дом площадью 450 квадратных метров расположен в поселке Ильинка Лейнхаус, однако проживанию в нем помешали финансовые проблемы и последующий развод. В особняке пять спален, семь санузлов, две кухни и большая обеденная зона.