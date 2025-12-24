Блогер подала в суд на Малышеву из-за одного знака

Фитнес-блогер Алена Ковальчук подала иск в суд против телеведущей Елены Малышевой, передает РИА Новости. Она требует аннулировать товарный знак «Сбрось лишнее», который в настоящий момент принадлежит ведущей.

Иск поступил в Суд по интеллектуальным правам 17 декабря 2025 года. Отмечается, что документ пока оставлен без движения из-за выявленных процессуальных несоответствий.

Правовая охрана спорного бренда, согласно данным Роспатента, продлится до 2031 года. Малышева использует этот знак для своего проекта о снижении веса.

