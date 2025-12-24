Новый год-2026
24 декабря 2025 в 04:49

Блогер подала в суд на Малышеву из-за одного знака

Блогер Ковальчук подала в суд на Малышеву из-за бренда «Сбрось лишнее»

Елена Малышева Елена Малышева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фитнес-блогер Алена Ковальчук подала иск в суд против телеведущей Елены Малышевой, передает РИА Новости. Она требует аннулировать товарный знак «Сбрось лишнее», который в настоящий момент принадлежит ведущей.

Иск поступил в Суд по интеллектуальным правам 17 декабря 2025 года. Отмечается, что документ пока оставлен без движения из-за выявленных процессуальных несоответствий.

Правовая охрана спорного бренда, согласно данным Роспатента, продлится до 2031 года. Малышева использует этот знак для своего проекта о снижении веса.

Ранее Дорогомиловский суд запретил супругам-блогерам Алексу и Арси Целесте (Алексей и Алена Фроловы) определенные действия. Они значатся фигурантами уголовного дела о клевете, связанной с обвинением в совершении сексуальных преступлений. Максимальное наказание предусматривает пять лет лишения свободы.

До этого журналист The New York Times Джон Каррейру и еще пять авторов подали иск в суд Калифорнии против ведущих технологических компаний. По данным источника, они обвинили гигантов OpenAI, Google, Anthropic и xAI в нарушении авторских прав.

