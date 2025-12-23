Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 15:42

Журналист подал в суд на OpenAI и Google

Журналист NYT Каррейру обвинил OpenAI и Google в нарушении авторских прав

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Журналист The New York Times Джон Каррейру и еще пять авторов подали иск в суд Калифорнии против ведущих технологических компаний, сообщает Reuters. По данным агентства, они обвинили гигантов OpenAI, Google, Anthropic, xAI и Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в нарушении авторских прав.

Истцы утверждают, что корпорации незаконно использовали их книги для обучения своих языковых моделей. Они назвали действия компаний «пиратским копированием». При этом авторы отказались от коллективного иска, полагая, что массовые разбирательства чаще выгодны гигантам, позволяя им откупиться от истцов с минимальными потерями.

Участники процесса могут получить лишь 2% от максимальной суммы компенсации в $150 тыс. за каждый факт нарушения. Это решение связано с прецедентом вокруг компании Anthropic. В августе организация урегулировала аналогичный спор, согласившись выплатить группе авторов $1,5 млрд.

Ранее OpenAI представила модель GPT Image 1.5 для генерации изображений. Новинка, которая позволяет работать с иллюстрациями, позиционируется как ответ Nano Banana Pro от Google.

США
искусственный интеллект
нейросети
NYT
OpenAI
Google
Meta
компании
технологии
суды
Калифорния
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбросил на винт катера: россиянин убил своего сына в Таиланде — подробности
Составлен список главных новогодних фильмов у россиян
Путин стал политиком года для трети россиян
HR-эксперт объяснил, кто получит 13-ю зарплату до конца года
Составлен список звезд, чья карьера разрушилась в 2025 году
Военэксперт назвал цель создания США новейших кораблей «золотого флота»
Раскрыты причины задержания Греты Тунберг в Лондоне
«Борьба с верой»: в РПЦ о намерении изменить даты праздников на Украине
Рютте посоветовал европейцам положиться на «американский ядерный зонтик»
Генконсульство вышло на связь после сообщений о пожаре на российском судне
Россиянин устроил расправу над женой перед маленьким сыном
Юрист ответила, что грозит аферистам за продажу фейковых туров в Дагестан
В России расследуют скандальное дело об убийстве военного украинцем
Российских юниоров допустили еще к одним мировым турнирам
От хрущевки до бизнес-класса: как меняются требования к окнам
Назван самый мощный укрепрайон ВСУ на Запорожском направлении
Первоклассник чуть не умер дома из-за одного печенья
Инвалида без рук и ноги искусали клопы в тюрьме
Москвичка купила фейковый тур и осталась без путешествия на день рождения
Бастрыкин хочет выпустить обвиненную в домогательствах учительницу
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.