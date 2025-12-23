Журналист подал в суд на OpenAI и Google

Журналист The New York Times Джон Каррейру и еще пять авторов подали иск в суд Калифорнии против ведущих технологических компаний, сообщает Reuters. По данным агентства, они обвинили гигантов OpenAI, Google, Anthropic, xAI и Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в нарушении авторских прав.

Истцы утверждают, что корпорации незаконно использовали их книги для обучения своих языковых моделей. Они назвали действия компаний «пиратским копированием». При этом авторы отказались от коллективного иска, полагая, что массовые разбирательства чаще выгодны гигантам, позволяя им откупиться от истцов с минимальными потерями.

Участники процесса могут получить лишь 2% от максимальной суммы компенсации в $150 тыс. за каждый факт нарушения. Это решение связано с прецедентом вокруг компании Anthropic. В августе организация урегулировала аналогичный спор, согласившись выплатить группе авторов $1,5 млрд.

