Зоопсихолог ответила, чем опасны проплешины у кошки на задних лапах Зоопсихолог Капустина: проплешины у кошки на лапах могут быть симптомом аллергии

Проплешины у кошки на задних лапах могут быть симптомом аллергии или грибкового заболевания, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, иногда облысение может быть связано с гормональными нарушениями, поэтому для выяснения точной причины необходимо обратиться к специалисту.

Даже если кошка активная и у нее хороший аппетит, все равно при появлении проплешин нужно обратиться к ветеринару. Это может быть аллергическая реакция на что-либо или грибковое заболевание. Иногда так проявляются гормональные нарушения. В каждом случае требуется разное лечение, поставить диагноз и назначить правильное лечение может только врач, — сказала Капустина.

Она уточнила, что иногда проплешины появляются из-за чрезмерного вылизывания, вызванного стрессом. По словам эксперта, в таком случае необходима консультация зоопсихолога.

