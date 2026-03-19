19 марта 2026 в 05:00

Зоопсихолог ответила, чем опасны проплешины у кошки на задних лапах

Зоопсихолог Капустина: проплешины у кошки на лапах могут быть симптомом аллергии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Проплешины у кошки на задних лапах могут быть симптомом аллергии или грибкового заболевания, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, иногда облысение может быть связано с гормональными нарушениями, поэтому для выяснения точной причины необходимо обратиться к специалисту.

Даже если кошка активная и у нее хороший аппетит, все равно при появлении проплешин нужно обратиться к ветеринару. Это может быть аллергическая реакция на что-либо или грибковое заболевание. Иногда так проявляются гормональные нарушения. В каждом случае требуется разное лечение, поставить диагноз и назначить правильное лечение может только врач, — сказала Капустина.

Она уточнила, что иногда проплешины появляются из-за чрезмерного вылизывания, вызванного стрессом. По словам эксперта, в таком случае необходима консультация зоопсихолога.

Ранее ветеринар Марианна Онуфриенко заявила, что котятам требуется больше калорий и питательных веществ для правильного формирования мышц, зубов и костей. По ее словам, переводить питомца на рацион для взрослых кошек следует примерно тогда, когда ему исполнится год.

Виктория Молчанова
Софья Якимова
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
