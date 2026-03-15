Ветеринар озвучила секреты подбора рациона котятам

Котятам требуется больше калорий и питательных веществ для правильного формирования мышц, зубов и костей, рассказала РИА Новости ветеринар Марианна Онуфриенко. По ее словам, переводить питомца на рацион для взрослых кошек следует примерно тогда, когда ему исполнится год. Она подчеркнула, что важно не торопиться с переходом и одновременно не откладывать его слишком надолго.

В период активного роста животному требуется повышенное количество энергии, поэтому котятам необходимо больше калорий и питательных веществ: белка, жиров, правильного баланса кальция и фосфора для формирования мышц, укрепления зубов и костей, — объяснила специалист.

Онуфриенко также отметила, что после 7–8 лет у кошек замедляются внутренние процессы, снижается активность и потребность в энергии. В таких случаях рекомендуется использовать специализированные корма с пониженной калорийностью, разработанные с учетом возрастных изменений. Они помогают поддерживать нормальную массу тела и снижают риск развития заболеваний.

Она подчеркнула значение разнообразия в рационе, сочетания сухого и влажного кормов. Сухой корм может служить основой питания, так как он способствует гигиене зубов и удобен тем, что его можно оставлять в миске на весь день. Это обеспечивает питомцу постоянный доступ к пище без потери качества продукта. Влажный корм, в свою очередь, помогает поддерживать водный баланс, что особенно важно для кошек, которые мало пьют.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал NEWS.ru, что лососевое масло не дает кошкам каких-либо уникальных преимуществ. Это скорее маркетинговый прием, чем полезный продукт, считает он. Хотя добавка и содержит омега-3 кислоты и витамин D, нужные животным, она не может быть самым действенным способом получить полезные вещества, подытожил специалист.