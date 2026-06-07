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07 июня 2026 в 11:53

Индонезия построила 222 центра бесплатного питания для миллионов детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Индонезии завершилось строительство 222 центров питания в рамках масштабной программы для школьников и беременных женщин, сообщил министр общественных работ страны Доди Ханггодо. Программа направлена на борьбу с недоеданием и задержкой роста у детей — одну из самых острых проблем крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии, передает РИА Новости.

Процесс передачи объектов Национальному агентству по питанию продолжается. Агентство проведет инспекцию каждого объекта перед вводом в эксплуатацию. Однако в целом все строительные работы завершены, — заявил министр.

Новые объекты построены в 30 провинциях страны, включая удаленные и труднодоступные районы. Они станут производственными и логистическими центрами для тысяч общественных кухонь. Бесплатное питание будут готовить и доставлять детям и беременным женщинам.

Ранее российские и индонезийские ученые запланировали проводить совместные исследования, а именно использовать экстракты редких тропических растений при разработке новых лекарственных форм. Работы будут проводиться на базе лаборатории «Экватор», созданной Сеченовским университетом и Бандунгским технологическим институтом. Важным преимуществом коллаборации станет доступ к уникальной фитохимической базе Индонезии.

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