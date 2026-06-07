Россиянам рассказали, какому святому молятся об исцелении от головной боли

Святому Иоанну Предтече молятся об исцелении от головной боли, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он напомнил, что седьмого июня Православная Церковь отмечает сразу два великих праздника — это Третье обретение честной главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и день иконы Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец», которую также называют «Симеоново проречение».

О чем же молятся святому Иоанну Предтече? Он — величайший из пророков, Предтеча и Креститель Господень. Ему молятся о даровании покаяния, об исправлении греховной жизни, о помощи в посте и молитве, об исцелении от головных болей и болезней, о наставлении на путь истинный заблудших, о помощи в выборе жизненного пути. Попросите святого Иоанна о даровании вам покаянного чувства, об избавлении от греховных привычек, о помощи в добрых начинаниях, — сказал Иванов.

Собеседник рассказал, что на иконе Богоматерь изображается с семью мечами или стрелами, вонзенными в ее сердце: по три справа и слева и один снизу. Число семь символизирует полноту того горя, печали и «болезни сердечной», которые испытала Пресвятая Богородица во время Своей земной жизни, пояснил он.

О чем же молятся перед этой иконой? В первую очередь — о примирении враждующих, об умягчении жестоких сердец, о прекращении ссор и распрей в семье и обществе. Ей молятся о даровании терпения и милосердия, об избавлении от гнева и раздражительности, об утолении скорбей и печалей, об исцелении от душевных и телесных недугов. Известны чудеса исцеления хромого крестьянина и прекращения эпидемии холеры после молитв перед этой иконой. Попросите Царицу Небесную об умягчении вашего сердца и сердец ваших близких, о мире в семье, о прекращении вражды и о даровании всем нам терпения и любви, — подытожил Иванов.

Ранее протоиерей Иоанн Монаршек заявил, что именно воспитание поможет сформировать у ребенка интерес к вере, и путь к православию должен начинаться с семьи. При этом, по его словам, бывают и обратные ситуации, когда дети сами приводят родителей в храм.