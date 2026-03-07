Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 11:07

Россия и Индонезия создадут лекарства из «даров джунглей»

Ученые России и Индонезии создадут лекарства из экстрактов тропических растений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские и индонезийские ученые планируют использовать экстракты редких тропических растений при разработке новых лекарственных форм, пишет РИА Новости. Работы будут проводиться на базе совместной лаборатории «Экватор», созданной Сеченовским университетом и Бандунгским технологическим институтом.

Ожидается, что новые технологии позволят точечно доставлять активные вещества в организм и обеспечивать их контролируемое высвобождение. Благодаря этому может вырасти эффективность препаратов для лечения кожных заболеваний.

Важным преимуществом коллаборации станет доступ к уникальной фитохимической базе Индонезии. Ученые планируют вводить экстракты редких растений в состав инновационных носителей, создаваемых на платформе «Экватор», — рассказали в вузе.

Ранее главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что в России планируют создать вакцину для лечения рака поджелудочной железы. До этого премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах запустить в промышленное производство инновационные отечественные препараты. По его словам, уже в 2027 году россияне получат доступ к вакцинам и лекарствам, не имеющим зарубежных аналогов.

Индонезия
препараты
фармакология
лекарства
