Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 10:22

В России планируют создать вакцину от рака поджелудочной железы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России планируют создать вакцину для лечения рака поджелудочной железы, заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Как передает РИА Новости, он подтвердил начало разработки препарата. По его словам, эта инициатива направлена на расширение терапевтических возможностей и повышение эффективности борьбы с данным заболеванием.

Следующая разработка будет злокачественный мелкоклеточный рак, следующая разработка <...> мы планируем — поджелудочная железа, рак поджелудочной железы, который течет очень злокачественно, поэтому вот эта технология позволяет к другим локализациям прикоснутся, — сказал Каприн.

Ранее международному коллективу ученых удалось раскрыть механизм, с помощью которого рак поджелудочной железы избегает атаки иммунной системы. Оказалось, что опухоль использует для маскировки белок MYC. В ходе экспериментов на животных блокировка этого процесса привела к значительному сокращению размеров новообразований.

До этого хирург-колопроктолог Джеймс Кинросс заявил, что для своевременного выявления ранних признаков рака кишечника необходимо внимательно относиться к любым изменениям стула. Он рекомендовал тщательно отслеживать такие параметры, как частота, консистенция, форма и цвет.

поджелудочная железа
рак
терапия
ученые
лекарства
Минздрав
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как неуклюже»: Поддубный отреагировал на «перестройку» Буданова на мир
Раскрыто число жертв атаки ВСУ по заводу в российском регионе
Экс-чиновника обвинили в завышении цен на поставки для СВО
Политолог ответил, когда Украина примет условия России
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России
Названы дата и место похорон детей экс-солистки группы «Воровайки»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.