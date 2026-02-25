В России планируют создать вакцину от рака поджелудочной железы

В России планируют создать вакцину для лечения рака поджелудочной железы, заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Как передает РИА Новости, он подтвердил начало разработки препарата. По его словам, эта инициатива направлена на расширение терапевтических возможностей и повышение эффективности борьбы с данным заболеванием.

Следующая разработка будет злокачественный мелкоклеточный рак, следующая разработка <...> мы планируем — поджелудочная железа, рак поджелудочной железы, который течет очень злокачественно, поэтому вот эта технология позволяет к другим локализациям прикоснутся, — сказал Каприн.

Ранее международному коллективу ученых удалось раскрыть механизм, с помощью которого рак поджелудочной железы избегает атаки иммунной системы. Оказалось, что опухоль использует для маскировки белок MYC. В ходе экспериментов на животных блокировка этого процесса привела к значительному сокращению размеров новообразований.

До этого хирург-колопроктолог Джеймс Кинросс заявил, что для своевременного выявления ранних признаков рака кишечника необходимо внимательно относиться к любым изменениям стула. Он рекомендовал тщательно отслеживать такие параметры, как частота, консистенция, форма и цвет.