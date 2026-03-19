Как близкие актера Ершова поступили с его телом после панихиды

Как близкие актера Ершова поступили с его телом после панихиды Актера Ершова кремировали и собираются похоронить рядом с могилой Льва Дурова

Заслуженного артиста России Владимира Ершова, известного по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», кремировали после церемонии прощания, сообщили ТАСС в семье актера. Позже его прах будет захоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилой народного артиста Льва Дурова.

Мы его кремировали, затем его подхоронят ко Льву Константиновичу Дурову, — сказали близкие покойного журналистам.

В семье уточнили, что точная дата захоронения пока не определена, поскольку после кремации должно пройти определенное время. Близкие артиста пока не называют конкретных сроков.

Владимир Ершов ушел из жизни 15 марта в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал инсульт, который оборвал его творческий путь. Гражданская панихида по артисту состоялась 18 марта в Театре на Бронной, где он служил долгие годы.

