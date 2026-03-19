Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 14:37

Как близкие актера Ершова поступили с его телом после панихиды

Актера Ершова кремировали и собираются похоронить рядом с могилой Льва Дурова

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заслуженного артиста России Владимира Ершова, известного по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», кремировали после церемонии прощания, сообщили ТАСС в семье актера. Позже его прах будет захоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилой народного артиста Льва Дурова.

Мы его кремировали, затем его подхоронят ко Льву Константиновичу Дурову, — сказали близкие покойного журналистам.

В семье уточнили, что точная дата захоронения пока не определена, поскольку после кремации должно пройти определенное время. Близкие артиста пока не называют конкретных сроков.

Владимир Ершов ушел из жизни 15 марта в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал инсульт, который оборвал его творческий путь. Гражданская панихида по артисту состоялась 18 марта в Театре на Бронной, где он служил долгие годы.

Ранее в возрасте 73 лет скончался актер Александр Карин. Он знаком многим зрителям по роли в фильме «Эскадрон гусар летучих». Также широкую известность ему принесло участие в таких кинокартинах, как «Ярослав Мудрый», «Россия молодая», «Русь изначальная» и «Петр Великий».

Россия
актеры
смерти
похороны
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.