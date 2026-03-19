Мужчина провел опыт в жилом доме и спровоцировал взрыв

Взрыв произошел в жилом доме в Петербурге из-за химического опыта, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Пострадал один человек, его увезли в больницу.

На месте происшествия работают спецслужбы. Рядом с фасадом лежат осколки стекла. По предварительным данным, виновника происшествия увезли в реанимацию.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Хабаровске. В результате инцидента четыре машины получили повреждения. Подозреваемый в ЧП задержан. По словам очевидцев, инцидент произошел в ходе конфликта на Промышленной улице. Один из участников пытался убежать от преследователей и бросил похожий на гранату предмет им под ноги. На асфальте образовалась воронка, припаркованные автомобили повредило ударной волной. По предварительной информации, был применен осколочный снаряд.

До этого взрыв прогремел в нескольких квартирах в Дербенте. По предварительной информации, газовые трубы не выдержали слишком высокого давления. В некоторых квартирах дома на улице 345-й ДСД загорелись плиты. Жильцы рассказали, что пожар им пришлось тушить своими силами.