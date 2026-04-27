В США рассекретили эксперименты ЦРУ над пленными из КНДР

Центральное разведывательное управление США в середине прошлого века пыталось контролировать разум военнопленных из КНДР, сообщает портал The Intercept со ссылкой на рассекреченные документы ЦРУ. Эксперименты проводились в рамках программы MK-Ultra, которая действовала в 1950-х и 1960-х годах. Целью программы было изучение влияния наркотиков на психику человека.

Эксперименты проводились не только в США, но и на Корейском полуострове и в Японии. Пленных проверяли на полиграфе и планировали более инвазивные исследования. Согласно документам, в испытаниях участвовали операторы полиграфа, а также психиатры и психологи.

Первое упоминание о программе экспериментов на людях встречается в служебной записке 1950 года. Там подробно описаны методы контроля личности с помощью полиграфа, различных препаратов и гипноза. В более поздней записке упомянуты устройства, такие как «гипоспрей» для введения седативных веществ без инъекций, «карандаш со слезоточивым газом» и другие механизмы неизвестного назначения.

