27 апреля 2026 в 14:21

В США рассекретили эксперименты ЦРУ над пленными из КНДР

Центральное разведывательное управление США в середине прошлого века пыталось контролировать разум военнопленных из КНДР, сообщает портал The Intercept со ссылкой на рассекреченные документы ЦРУ. Эксперименты проводились в рамках программы MK-Ultra, которая действовала в 1950-х и 1960-х годах. Целью программы было изучение влияния наркотиков на психику человека.

Эксперименты проводились не только в США, но и на Корейском полуострове и в Японии. Пленных проверяли на полиграфе и планировали более инвазивные исследования. Согласно документам, в испытаниях участвовали операторы полиграфа, а также психиатры и психологи.

Первое упоминание о программе экспериментов на людях встречается в служебной записке 1950 года. Там подробно описаны методы контроля личности с помощью полиграфа, различных препаратов и гипноза. В более поздней записке упомянуты устройства, такие как «гипоспрей» для введения седативных веществ без инъекций, «карандаш со слезоточивым газом» и другие механизмы неизвестного назначения.

Ранее стало известно, что ЦРУ разрабатывает «цифровых двойников» мировых лидеров для прогнозирования их действий. Специалисты создают чат-ботов, копирующих поведение глав государств, используя для обучения как общедоступную информацию, так и конфиденциальные данные, собранные спецслужбами.

В МЧС раскрыли, сколько россиян пострадали из-за непогоды
Подростка из Чувашии обвинили в теракте за поджог полицейских авто
Президент Эстонии призвал Европу задуматься об отношениях с РФ уже сейчас
Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ
Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля
В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ
Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки
Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга
Путин раскрыл, какие события круто изменили судьбу России
Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары
Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае
Подростки избили ребенка с инвалидностью и столкнули его в овраг
Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве
В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям
Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции
Слезы вдовы, Эрнст, Дробыш: как простились с Пимановым — фото с церемонии
«Гад, делал что хотел»: соратница Пиманова о том, что ухудшило его здоровье
Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед
Путин назначил нового главу Россотрудничества
Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

