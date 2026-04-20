20 апреля 2026 в 11:49

ЦРУ создает «клонов» мировых лидеров

Специалисты ЦРУ создают ИИ-клонов мировых лидеров для изучения их поведения

Американское Центральное разведывательное управление разрабатывает «цифровых двойников» мировых лидеров для прогнозирования их действий, передает Politico. Издание пишет, что специалисты создают чат-боты, копирующие поведение глав государств.

В материале уточняется, что для обучения ИИ-клонов используется анализ общедоступной информации. Кроме того, применяются конфиденциальные данные, собранные спецслужбами. Технология призвана помочь США лучше понимать и предугадывать решения иностранных лидеров.

Ранее в Госдепартаменте США сформировали новое управление, нацеленное на противодействие угрозам, связанным с искусственным интеллектом. По данным ведомства, особое внимание уделяется структуре, получившей название «Бюро новых угроз». Она сосредоточится на технологических рисках со стороны Ирана, Китая и России.

В сферу ответственности подразделения также войдет защита национальной безопасности от кибератак, размещения вооружений в космическом пространстве и активности зарубежных террористических группировок.

