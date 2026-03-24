Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 16:38

В США создали секретное бюро для защиты от искусственного интеллекта

ABC News: Госдеп США сформировал новое бюро по борьбе с угрозами от ИИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Госдепартамент США создал новое подразделение для борьбы с искусственным интеллектом, передает американский телеканал ABC News. По его информации, основное внимание будет уделяться технологическим угрозам со стороны Ирана, Китая и России.

Госдепартамент официально создал новое подразделение, которому поручено прогнозировать и реагировать на опасности, исходящие от Ирана и других противников США, использующих искусственный интеллект, — говорится в материале.

Новая структура, получившая название Бюро новых угроз, займется защитой национальной безопасности от кибератак, размещения оружия в космосе и действий иностранных террористических групп. О ее создании год назад объявил госсекретарь Марко Рубио, однако детали стали известны только сейчас.

Возглавила его Энни Ву, ранее работавшая в Китае. По ее словам, команда экспертов использует все инструменты внешней политики для защиты интересов США. В состав новой организации вошли пять управлений, включая отделы кибербезопасности, прорывных технологий и космической безопасности.

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман проинформировал сотрудников о переговорах с Пентагоном. Компания обсуждает возможное соглашение об использовании моделей искусственного интеллекта в засекреченных средах. Альтман отметил готовность рассмотреть контракт для законных целей, исключая массовое наблюдение и наступательное вооружение.

США
ведомства
Госдеп США
искусственный интеллект
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.