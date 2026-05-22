22 мая 2026 в 16:49

В Госдепе США заговорили об украинском урегулировании

Рубио: США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании

Марко Рубио Фото: Shutterstock/FOTODOM
США готовы продолжать участвовать в украинском урегулировании, заявил глава американского Госдепа Марко Рубио. По его словам, пока соответствующие переговоры не ведутся.

Если мы увидим возможность организовать продуктивные переговоры, а не контрпродуктивные, чтобы был шанс на их плодотворность, мы готовы играть эту роль, — сказал Рубио.

По его словам, только американская сторона была готова к переговорам с Россией и Украиной. Процесс в настоящее время не идет, но США надеются, что это изменится. Украинский кризис должен завершиться исключительно дипломатическим путем, подчеркнул Рубио.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит смысла начинать переговоры по Украине, если изначально понятно, что достичь компромисса не удастся. По его словам, РФ всегда ставит перед собой цель договориться.

Также стало известно, что представители МИД стран Евросоюза на предстоящей встрече на Кипре намерены обсудить принципиальную возможность назначения специального посланника для прямых переговоров с Россией. Фундаментальным вопросом для обсуждения будет следующее: «Как именно вести переговоры?»

