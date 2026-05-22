США объявили о начале охоты на «Хезболлу»

22 мая 2026 в 10:10

США объявили награду в $10 млн за данные об организации «Хезболла»

США объявили, что выплатят вознаграждение до $10 млн (708 млн рублей) за информацию, которая позволит вскрыть и перекрыть каналы финансирования ливанского движения «Хезболла», об этом говорится на сайте американского Госдепа. Американские власти ждут данных, которые позволят подорвать финансовые схемы организации.

В государственном департаменте указали, что Вашингтон добивается экономической и финансовой изоляции «Хезболлы». США планируют лишить организацию денег, направленных на поддержание военного потенциала и социальной инфраструктуры объединения.

Ранее шиитская группировка уничтожила платформу израильской системы ПВО «Железный купол» с помощью БПЛА. Организация назвала удары ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны Тель-Авива.

Также генсек движения шейх Наим Касем заявил, что «Хезболла» не сдастся и продолжит защищать Ливан от агрессии США и Израиля. Он пообещал превратить поле боя в «ад для израильских солдат».

До этого сообщалось, что беспилотники «Хезболлы» атаковали израильские войска на юге Ливана, в результате удара были подбиты два танка «Меркава». По данным представителей движения, ударные дроны были применены по командным пунктам израильских сил.

