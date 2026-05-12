«Ад для израильских солдат»: лидер «Хезболлы» дал ЦАХАЛ страшное обещание

Шиитская организация «Хезболла» не сдастся и продолжит защищать Ливан от агрессии США и Израиля, заявил генсек движения шейх Наим Касем в обращении к сторонникам. Он пообещал превратить поле боя в «ад для израильских солдат», сообщает ТАСС.

Силы исламского сопротивления не сложат оружия. Мы не покинем поле боя и превратим его в ад для израильских солдат, — указал политик.

Ранее сообщалось, что беспилотники «Хезболлы» атаковали израильские войска на юге Ливана, в результате удара были подбиты два танка «Меркава». По данным представителей движения, ударные дроны были применены по командным пунктам израильских сил. Атака произошла в приграничном районе Джебель-эль-Алям. Также удар прошелся по территории поселка Эль-Байяда в Южном Ливане.

До этого пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении удара по ракетным установкам шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. По данным ведомства, эти вооружения представляли угрозу как для израильских военнослужащих, так и для гражданского населения еврейского государства.