Израильские военные нанесли новые удары по Ливану в условиях перемирия Израильские военные поразили ракетные установки «Хезболлы» на юге Ливана

Израильские военные поразили ракетные установки шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале. По информации ведомства, вооружения представляли опасность для солдат и гражданского населения еврейского государства.

Ночью ЦАХАЛ нанесла удары по заряженным и готовым к пускам ракетным установкам «Хезболлы» в районах Дейр-эль-Захрани, Реман и Аль-Саамия, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном на три недели. По его словам, он ожидает встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна в Белом доме. Он отметил, что для него честь присутствовать на этом мероприятии.

23 апреля тело ливанской журналистки Амаль Халил обнаружили под завалами после израильского удара. Женщина находилась в доме на юге Ливана. Здание подверглось нескольким атакам. Сначала был уничтожен автомобиль журналистки, а после удары пришлись по самому дому, полностью его разрушив.