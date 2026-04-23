Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля Тело журналистки Амаль Халил нашли после ударов Израиля по Ливану

Тело ливанской журналистки Амаль Халил обнаружили под завалами после израильского удара, сообщил Reuters со ссылкой на чиновника. Женщина находилась в доме на юге Ливана.

По данным агентства, здание подверглось нескольким атакам. Сначала был уничтожен автомобиль журналистки, а после удары пришлись по самому дому, полностью его разрушив.

Спасатели во время разбора завалов смогли извлечь Халил из-под обломков. Журналистку доставили в больницу, однако к моменту прибытия женщина скончалась.

Ранее спасатели эвакуировали одну из двух раненных журналисток после удара Израиля. Им было сложно пробраться к месту происшествия из-за разрушенной дороги и ограничений. Как только это стало возможным, была эвакуирована журналистка Зейнаб Фарадж. Женщину доставили в больницу.

В то же время, четыре человека пострадали при атаке израильского беспилотника на юг Ливана. Мощный удар пришелся по поселку Каакаият эль-Джиср, который расположен в девяти километрах от города Набатия. Информацию передали местные журналисты.