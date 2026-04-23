Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля

Тело ливанской журналистки Амаль Халил обнаружили под завалами после израильского удара, сообщил Reuters со ссылкой на чиновника. Женщина находилась в доме на юге Ливана.
По данным агентства, здание подверглось нескольким атакам. Сначала был уничтожен автомобиль журналистки, а после удары пришлись по самому дому, полностью его разрушив.
Спасатели во время разбора завалов смогли извлечь Халил из-под обломков. Журналистку доставили в больницу, однако к моменту прибытия женщина скончалась.
Ранее спасатели эвакуировали одну из двух раненных журналисток после удара Израиля. Им было сложно пробраться к месту происшествия из-за разрушенной дороги и ограничений. Как только это стало возможным, была эвакуирована журналистка Зейнаб Фарадж. Женщину доставили в больницу.
В то же время, четыре человека пострадали при атаке израильского беспилотника на юг Ливана. Мощный удар пришелся по поселку Каакаият эль-Джиср, который расположен в девяти километрах от города Набатия. Информацию передали местные журналисты.