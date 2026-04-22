В Ливане эвакуировали одну из раненых журналисток после авиаудара по Тайри

В ливанском поселении Тайри спасателям удалось эвакуировать одну из двух раненых журналисток после авиаудара, передает РИА Новости. Доступ к месту происшествия был затруднен из-за разрушенной дороги и ограничений, введенных на территории.

После того как стало возможным проехать до места удара в Тайри, была эвакуирована журналистка Зейнаб Фарадж, она была доставлена в больницу, и уже проведена успешно первая операция. Поисково-спасательная операция по вызволению второй журналистки Амаль Халиль продолжается, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС России прибыл в аэропорт Домодедово, доставив граждан, которые решили покинуть Ливан. Всего на борту находились 73 человека, включая 33 ребенка.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия солдата ЦАХАЛ, который разбил статую Иисуса Христа в южной части Ливана. Политик тогда сообщил, что военное руководство страны уже начало расследование инцидента и что в отношении виновных будут применены суровые дисциплинарные меры.

Кроме того, четыре человека пострадали при атаке израильского беспилотника на юг Ливана. Удар пришелся по поселку Каакаият эль-Джиср в девяти километрах от города Набатия.