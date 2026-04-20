Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 17:33

«Был потрясен и опечален»: Нетаньяху об ударе ЦАХАЛ по статуе Христа

Нетаньяху осудил удар ЦАХАЛ по статуе Христа на юге Ливана

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х осудил действия солдата Армии обороны страны (ЦАХАЛ), который разбил статую Иисуса Христа в южной части Ливана. Политик сообщил, что военное руководство страны уже начало расследование инцидента и что в отношении виновных будут применены суровые дисциплинарные меры.

Вчера, как и подавляющее большинство израильтян, я был потрясен и опечален, узнав, что солдат ЦАХАЛ повредил католическую религиозную статую на юге Ливана. Я самым решительным образом осуждаю этот поступок, — написал Нетаньяху.

Также Нетаньяху добавил, что Израиль является единственной страной в регионе, где растут христианское население и уровень жизни, а также единственным местом на Ближнем Востоке, где соблюдается свобода вероисповедания для всех.

Ранее источник сообщил, что израильские военные осуществляют подрыв жилых домов в приграничных ливанских поселениях. Это происходит даже в период временного прекращения боевых действий. По данным инсайдеров, солдаты ЦАХАЛ устанавливают взрывные устройства на целых улицах, где расположены дома мирных жителей.

Мир
Биньямин Нетаньяху
Ливан
ЦАХАЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.