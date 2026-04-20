«Был потрясен и опечален»: Нетаньяху об ударе ЦАХАЛ по статуе Христа Нетаньяху осудил удар ЦАХАЛ по статуе Христа на юге Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х осудил действия солдата Армии обороны страны (ЦАХАЛ), который разбил статую Иисуса Христа в южной части Ливана. Политик сообщил, что военное руководство страны уже начало расследование инцидента и что в отношении виновных будут применены суровые дисциплинарные меры.

Вчера, как и подавляющее большинство израильтян, я был потрясен и опечален, узнав, что солдат ЦАХАЛ повредил католическую религиозную статую на юге Ливана. Я самым решительным образом осуждаю этот поступок, — написал Нетаньяху.

Также Нетаньяху добавил, что Израиль является единственной страной в регионе, где растут христианское население и уровень жизни, а также единственным местом на Ближнем Востоке, где соблюдается свобода вероисповедания для всех.

Ранее источник сообщил, что израильские военные осуществляют подрыв жилых домов в приграничных ливанских поселениях. Это происходит даже в период временного прекращения боевых действий. По данным инсайдеров, солдаты ЦАХАЛ устанавливают взрывные устройства на целых улицах, где расположены дома мирных жителей.