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04 июня 2026 в 16:11

Раскрыто, как Москва может защититься от возможной баллистической атаки

Военэксперт Кнутов: ЗРК С-400 могут отразить баллистические атаки ВСУ на Москву

ЗРК С-400 ЗРК С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ЗРК С-400 способны перехватывать баллистические ракеты, которые могут быть запущены ВСУ в сторону Москвы, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал слова сооснователя украинской компании Fire Point Дениса Штилермана о запланированных тестовых запусках этого вооружения. По мнению Кнутова, России следует предотвращать возможные атаки, нанося упреждающие удары по местам производства снарядов.

Для основы своих баллистических ракет ВСУ взяли российскую С-300, которую планируют улучшать. Будет планироваться две модификации: первая — с дальностью где-то до 300 км, боевой частью порядка 200 кг и полетом по баллистической траектории. A вторая будет лететь где-то на 800–850 км, более мощная. Киев планирует применять ее для ударов по нашей стране. Но у нас есть средства борьбы с подобного рода оружием. Комплекс С-400 может сбивать ракеты С-300, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что не стоит ожидать, когда Украина начнет производство баллистических ракет. По словам эксперта, Вооруженные силы России имеют возможность атаковать места их хранения, складирования и потенциальные стартовые позиции заранее.

Проблема в том, что разработка ракет ведется в основном за рубежом, как и изготовление основных узлов. Наша разведка должна работать активно, когда ракеты только собираются на территории Украины либо поступают уже в собранном виде. Мы должны тут же наносить свой упреждающий удар, чтобы их нельзя было использовать, — заключил Кнутов.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что истерики президента Украины Владимира Зеленского не помогут ему получить американские системы Patriot и ракеты для них. Однако, по его мнению, Киев может рассчитывать на европейские зенитные комплексы как на компенсацию.

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